Kralji na krilih izvrstnega Kopitarja do visoke zmage v Pittsburghu 24ur.com Slovenski hokejski as Anže Kopitar je z dvema goloma pomagal zrežirati zmago s 6:2 svojih Los Angeles Kingsov proti Pittsburgh Penguinsom v severnoameriški ligi NHL. Ob tem je 34-letni Hrušičan prispeval še podajo za skupno 33. točko v sezoni (11 golov, 22 podaj). Kralji so po tretji zaporedni zmagi zdaj pri 43 točkah.

