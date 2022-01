[Deportacija po hitrem postopku?] Minister Hawke v okviru svojih pristojnosti preklical vizo Đoković Politikis Avstralski minister za priseljence Alex Hawke je danes uporabil izvršna pooblastila za preklic vize prvega teniškega igralca sveta Srba Novaka Đokovića. To je v izjavi za javnost utemeljil z interesom javnosti. Đokoviću zdaj grozi izgon tik pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije, kar bo poskušal preprečiti na sodišču, poroča časnik The Age. “Danes sem uporabil svoja […] The post [Deportacija ...

