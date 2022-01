Že tretja izstreljena balistična raketa Severne Koreje v tednu dni Politikis Severna Koreja je proti vzhodu znova izstrelila raketo, so danes sporočile tako južnokorejske kot japonske oblasti. Gre za že tretjo tovrstno izstrelitev v nekaj več kot tednu dni. V Seulu so navedli, da je šlo za “nedoločen izstrelek”, ki je poletel proti vzhodu, japonska obalna straža pa je sporočila, da je najverjetneje šlo za balistično […] The post Že tretja izstreljena balistična raketa Seve ...

