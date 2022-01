Bešič Loredan zapušča šempetrsko bolnišnico: 'Dal sem odpoved' 24ur.com Ortopedu Danijelu Bešiču Loredanu je lani grozila izredna odpoved, sedaj se je sam odločil, da zapušča šempetrsko bolnišnico. Dejal je: "Tam ne bom več delal, v fokusu so predsvem covidni pacienti." Kot je znano je že predhodno prišlo do nesoglasij med Bešič Loredanom in vodstom bolnišnice zaradi krčenja delovanja ortopedije in premeščanja ortopedskih bolnikov zaradi širjenja kapacitet za covidne...

