Krški občinski svetniki so se seznanili z desetletnim posodabljanjem jedrskega objekta ter pripravami na gradnjo odlagališča za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke (NSRAO) – Za NSRAO 194 milijonov evrov – Cerjak: Fukušimo bi lahko rešili, če bi imeli en dizelski agregat in eno črpalko! preberite več » ...