Alpski prostor lahko z ambicioznim pristopom k razogljičenju postane vzorčna regija na področju podn Vlada RS Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je na spletni konferenci skupaj s kolegi ministri razpravljal o preusmeritvi prometa na železnico in o podnebni politiki na podlagi izhodišč, ki jih je pripravila Švica, trenutno predsedujoča Alpski konvenciji. Strinjali so se, da je sodelovanje med alpskimi državami na tem področju nujno. Izhodišča dokumenta bodo služila kot temelj in izvedbeni okvir za vzpostavitev skupnega akcijskega načrta s konkretnimi cilji ter za snovanje in izvajanje projektov, temelječih na pristopih k rešitvam.

Sorodno Oglasi Omenjeni Andrej Vizjak

Švica Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marko Bandelli

Žan Košir

Boštjan Kline

Tamara Zidanšek