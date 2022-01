V ZDA postavili prvo 3D-tiskano stanovanjsko hišo 24ur.com V zvezdni državi Virginia so postavili prvo 3D-tiskano hišo, ki je postala dom April Stringfield in njenemu najstniškemu sinu. Dobrodelna organizacija Habitat for Humanity je v sodelovanju s podjetjem za 3D tiskanje Alquist hišo s tekočim betonom natisnila v 12 urah, poleg lesa pa so uporabili beton za 3D tiskanje, ki je cenovno ugodnejši.

