Kako bo potekala evakuacija ob odstranitvi letalske bombe v Mariboru? 24ur.com Strokovnjaki za odstranjevanje ubojnih sredstev bodo poskušali odstraniti letalsko bombo iz druge svetovne vojne, najdeno na Teznem oziroma na območju Prevorškove ulice v nedeljo med 12. in 18. uro. Predstavniki mariborske občine zato prebivalce in uporabnike poslovnih prostorov, ki živijo in delajo v oddaljenosti 300 metrov od najdišča neeksplodirane bombe, pozivajo, da do 10.30 ure, ko je odrej...

