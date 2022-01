Američani v Peking pretežno s študenti. IIHF, MOK in pekinški odbor neprestano v stiku. SiOL.net Združene države Amerike so imenovale moštvo za olimpijski hokejski turnir v Pekingu naslednji mesec. Ob odsotnosti zvezd iz severnoameriške lige NHL je med 25 igralci na seznamu 15 članov študentske hokejske lige NCAA, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V četrtek se je sestal Svet IIHF in odprl tudi temo o olimpijskem hokejskem turnirju in morebitnih težavah, ki bi jih med tem lahko povzročil covid-19.

