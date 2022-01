Danica in Žan Bradač iz Trebče vasi pri Dvoru sta si ob 50. obletnici poroke v krogu najbližjih ponovno obljubila večno zvestobo v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Žužemberku. Na isti dan, točno pred pol stoletja, sta se poročila v cerkvi sv. Roka, na obeh slovesnostih pa sta bila poročni priči Žanov brat Peter in Daničina sestra Zvonka. preberite več » ...