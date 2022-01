Vrhunski slovenski športnik grozil babici, policisti so ga pridržali in predali zdravstvenemu osebju Lokalec.si Portal 24ur.com poroča, da so ljubljanski policisti v sredo zvečer posredovali na območju Viča, kjer je oseba grozila svojcem. Po neuradnih informacijah portala 24ur.com naj bi šlo za vrhunskega slovenskega športnika U.J.. Policisti so osebo prijeli, pri tem pa je utrpela lažje poškodbe, poškodovan je bil tudi eden od policistov. Grozil naj bi svoji babici, na kraju pa je moral pri komunikaciji z ...

