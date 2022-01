(FOTO) Danes so se potniki prvič po slovenskih tirih zapeljali z dvopodnimi vlaki KISS Demokracija Piše: J. B., C. R. Danes, 14. januarja, so po slovenski železniški mreži prvič zapeljali dvonadstropni (dvopodni) elektromotorni vlaki KISS. Deset vlakov KISS švicarskega proizvajalca Stadler bo vozilo po vseh elektrificiranih progah, potnikom pa poleg večjega udobja in prostornosti nudijo tudi izkušnjo panoramskega pogleda skozi okna nadstropje višje, kar zagotavlja prav posebno doživetje. Na otv ...

