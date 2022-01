VIDEO: V Mariboru odprli prostore stranke Naša dežela, sedež stranke bo kmalu prenesen prav v to me Lokalec.si Danes. 14. 1. 2022, so v Mariboru na Partizanski cesti odprli poslovne prostore stranke Naša dežela, ki jo vodi Aleksandra Pivec. V uvodnem nagovoru je Aleksandra Pivec povedala, da v tej stranki od ustanovitve naprej “zelo jasno poudarjamo, da želi zavzeti prostor politične sredine, kar seveda ne pomeni, da nimamo odnosa do nekih ideoloških vprašanj. Pogosto smo vprašani, da vendar stranka mora ...

