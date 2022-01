Po zasegu kokaina v zabojih banan črnogorska policija prijela špediterja 24ur.com Črnogorska policija je zaradi suma članstva v hudodelski družbi, ki naj bi tihotapila kokain v pošiljkah banan, aretirala špediterja. Iščejo pa še nekaj oseb iz Črne gore, ki so bile domnevno vpletene v tihotapljenje najdene droge. Tožilstvo sumi, da je bila lani v Sloveniji, Črni gori in na ozemlju Ekvadorja ustanovljena hudodelska združba, ki je zagrešila vrsto kaznivih dejanj, kot so nedovolje...

