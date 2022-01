Umrl je gospodarstvenik in politik Franc Avberšek RTV Slovenija V 75. letu starosti je umrl gospodarstvenik in politik Franc Avberšek iz Velenja. Med drugim je bil direktor Premogovnika Velenje, poslanec DZ, minister za energetiko, direktor velenjskega ekološkega inštituta ERICo in rudnika Žirovski vrh v zapiranju.

