Vožnjo nadaljeval kljub preluknjanim pnevmatikam, ustavila ga je šele policijska blokada Dnevnik Mariborski policisti so v četrtek zvečer obravnavali objestnega 51-letnega voznika, ki je kljub prepovedi nadaljeval vožnjo. S to je nadaljeval tudi potem, ko mu je bodičasti trak preluknjal tri pnevmatike. Ustavila ga je šele policijska blokada, so...

