(V ŽIVO) Rezultati programskega razpisa Ministrstva za kulturo, razočarali petkove kolesarske protes topnews.si Kot so sporočili iz protestne ljudske skupščine “bodo opozorili na politično motivirano razporejanje sredstev Ministrstva za kulturo. To je v zadnjem tednu prek razpisa prekinilo financiranje uglednim, znanim in naprednim kulturnim organizacijam in producentom”. “Na 4-letnem programskem razpisu so med drugimi brez sredstev ostali vrhunski in renomirani kulturni producenti ter ustvarjalci: Gala Hal...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jernej Vrtovec

Žan Košir

Marko Bandelli

Zdravko Počivalšek