Koper lani z rekordnim turističnim obiskom Primorske novice Turistično destinacijo Koper je po zadnjih podatkih lani obiskalo rekordno število obiskovalcev. Po podatkih turistične takse so lani v mestu zabeležili dobrih 109.000 prihodov in skoraj 327.000 nočitev, kar je več kot v predkoronskem letu 2019. V Kopru so zadovoljni tudi z obiskom Fantazime, ki se uradno končuje v nedeljo.

