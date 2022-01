Šenčur za uvod boljši od Zlatoroga SiOL.net Danes se je z obračunom med Zlatorogom in GGD Šenčurjem začel 14. krog lige Nova KBM. Zmage z 80:76 so se veselili košarkarji Šenčurja. Preostale tekme bodo na sporedu v soboto, obračunom med Triglavom in Krko pa je zaradi okužb s koronavirusom v taboru slednjih prestavljen.

