Dončić v boj s trenutno najbolj vročo ekipo lige NBA SiOL.net V noči na soboto se bosta še tretjič v tej sezoni lige NBA pomerili ekipi Dallas Mavericks in Memphis Grizzlies. Na zadnjem obračunu 9. decembra so bili boljši Mavericks, tekmo pred tem pa so dobili Grizzlies. Luka Dončić in soigralci so na zadnjem obračunu izgubili proti New York Knicks in s tem končali zmagoviti niz šestih zaporednih zmag. Zdaj bodo zagotovo naredili vse, da se vrnejo nazaj na zmagovite tirnice.

Sorodno

Oglasi