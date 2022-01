Je to novi Slobodan Milošević, pred katerim vsi trepetajo? SiOL.net "Celo ruski predsednik Vladimir Putin, o katerem so mnogi že ugotovili, da se vede podobno kot Slobodan Milošević v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, le da je bila Srbija grožnja zgolj regionalno, se zaveda, da bi s čim takim prekoračil absolutno rdečo črto in sprožil proces, ki bi bil popolnoma nepredvidljiv," je Putina in njegove namere o napadu na Ukrajino ocenil politični analitik Aleš Maver.

