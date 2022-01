Ob 4.00: Grizliji bodo lovili nov klubski rekord proti Dallasu RTV Slovenija Košarkarji Memphisa so najbolj vroča ekipa v Ligi NBA. Nanizali so enajst zmag in izenačili klubski rekord. V FedEx Forumu bodo gostili Dallas. Obeta se zanimiv obračun mladih zvezdnikov, srečala se bosta Ja Morant in Luka Dončić.

Sorodno







Oglasi