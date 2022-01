Dortmundčani z rušilno močjo odpravili Freiburg in zaostrili boj za naslov RTV Slovenija Nogometaši dortmundske Borussie so na uvodni tekmi 19. kroga Bundeslige premagali četrtouvrščeni Freiburg s 5:1 (3:0). Blestela sta Thomas Meunier in Erling Halland, ki sta zadela po dvakrat.

