Poraz Olimpije v Gradcu Dnevnik Hokejisti SŽ Olimpije so v ligi ICEHL sinoči gostovali v Gradcu in proti gostiteljem izgubili z 1:4 (0:2, 0:1, 1:1). Gole za avstrijski klub so dosegli Andrew Gordon (3. minuta), Michael Schiechl (15.), Simon Hjalmarsson (38.) in Dominik Grafenthin...

Sorodno









Oglasi