Od 1. 1. 2022 na čelu Jože Bele Avto.info S 1. januarjem 2022 je bil za novega predsednika uprave Revoza in direktorja tovarne imenovan Jože Bele, ki je na tem mestu nasledil dosedanjega predsednika Kaana Ozkana. Jože Bele, 54 let, prihaja iz okolice Novega mesta in je v Revozu zaposlen že več kot 30 let. Svojo poklicno pot je začel na področju logistike, kjer je kmalu postal vodja delovne enote. Od leta 2000 je opravljal delo vodj...

