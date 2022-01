Otroško igrišče v Tivoliju bodo prenovili Dnevnik Otroško igrišče v Tivoliju ob ribniku, ki je bilo nazadnje celovito prenovljeno v devetdesetih, od takrat pa so le sproti popravljali in nadomeščali dotrajana igrala in urbano opremo, bo dobilo novo podobo. Občinski razpis za izbiro izvajalca se...

Sorodno









































































Oglasi Omenjeni Dnevnik Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zmago Jelinčič Plemeniti

Robert Golob

Matej Tonin

Zdravko Počivalšek