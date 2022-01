Družabno bojevanje z miniaturnimi figurami Dnevnik Sekcija Amulet vabi v prostore Kulturnega doma Medvode na ogled maket in figuric, ki so jih izdelali in pobarvali člani društva. Miniaturne figurice niso samo za okras, ampak imajo tudi praktično vlogo v fantazijski namizni igri Dungeons

Sorodno













































































Oglasi Omenjeni Dnevnik Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Zmago Jelinčič Plemeniti

Dimitrij Rupel