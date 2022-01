Sproščeno v boj z danskim strojem, vprašaj pred nastopom kapetana Sportal Pred slovensko izbrano vrsto je po uspešnem uvodu in zmagi nad Severno Makedonijo druga tekma na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci se bodo pomerili z eno od najboljših ekip na svetu, Dansko, ki je na zadnjih olimpijskih igrah osvojila drugo mesto. "Pomembna bo obramba in izkoriščanje priložnosti, če nam to uspe, so vse možnosti odprte. Gremo na zmago," je pred tekmo dejal slovenski reprezent...

