Včeraj ob 17.36 sta na obvoznici v Krškem trčili osebni vozili. V nesreči so se štiri osebe poškodovale. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovanim osebam do prihoda reševalcev, odklopili akumulatorje na vozilih, posuli razlite motorne tekočine ter razsvetljevali kraj dogodka. Reševalci NMP Krško so poškodovane osebe oskrbeli na kraju ter prepeljali v SB Brežice ...