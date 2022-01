Severna Koreja z vlaka izstrelila vodeni raketi 24ur.com Severna Koreja je z vlaka izstrelila dve taktični vodeni raketi, so poročali severnokorejski mediji. To je bila tretja izstrelitev severnokorejskega orožja v mesecu dni, o kateri so že v petek poročale južnokorejske oblasti.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Severna Koreja Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Peter Prevc

Maruša Ferk