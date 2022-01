(PISMO BRALCA) Čordić, udbaško tožilstvo in udbaška milica Demokracija Piše: Franc Trunk Noro! Ker ob prehodu iz kučanove diktature komunističnega socializma SRS v demokratično RS ni bila izvedena lustracija, nam danes, praktično iz vsake luknje lezejo udbaške podgane in njihov podmladek, ki vsem na očeh najedajo temelje demokratične RS, kar ne čudi, saj so vse državne/javne institucije prerešetane z udbaškimi podganami! »Noro! Z izbrisom jugonostalgičnega primitivca ...

Sorodno







Oglasi