Izbruh vulkana sprožil cunami zurnal24.si V bližini kraljevine Tonga je v petek izbruhnil podvodni vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai in na Tongi sprožil cunami. Oblasti so po vsem Pacifiku, vključno s Samoo, Fidžijem in Novo Zelandijo, danes izdale opozorila o cunamiju. Ljudi so pozvale, naj se izogibajo obalnih območij zaradi možnosti močnih in nenavadnih tokov ter nepredvidljivih valov.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Nova Zelandija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Peter Prevc

Maruša Ferk