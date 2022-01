V petek potrdili 7580 okužb z novim koronavirusom, največ doslej; na intenzivni negi 156 covidnih bo Politikis V petek so ob 14.360 PCR-testih potrdili 7580 okužb z novim koronavirusom, kar je največ dnevno potrjenih okužb do zdaj. Delež pozitivnih testov je znašal 52,8 odstotka. Po podatkih vlade v bolnišnicah zdravijo 514 covidnih bolnikov, od tega jih 156 potrebuje intenzivno nego. Umrlo je pet covidnih bolnikov. Skupno število covidnih bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično […] The post V petek potrdili ...

Sorodno

























































































































Oglasi Omenjeni korona virus

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Ilka Štuhec

Robert Golob

Boštjan Kline