'Johnson nima več pristojnosti, da bi javnost v izredni situaciji pozval k žrtvovanju' 24ur.com Ali afera Partygate ogroža preživetje britanskega predsednika vlade Borisa Johnsona? Da mora premier voditi državo ali pa se umakniti na stranski tir, je zabave na Downing Streetu komentiral nekdanji obrambni minister Tobias Ellwood. Podporo mu je medtem odrekel že peti konservativni poslanec, Andrew Brigen. Več tednov so se Johnson in njegovi zavezniki izogibali vprašanjem o zabavah, ki so se ji...

