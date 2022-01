Slovenci zmagali na ekipni tekmi v Zakopanah Primorske novice Slovenski smučarski skakalci so na ekipni tekmi svetovnega pokala v poljskih Zakopanah zmagali. Lovro Kos, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so že po polovici tekme vodili, na koncu pa zanesljivo ostali na prvem mestu. S 67 točkami zaostanka so bili drugi Nemci, še šest desetink več so zaostali Japonci.

