Polno razvit požar omejili gasilci, namenjeni na smučanje zurnal24.si Danes okoli pol devete zjutraj je zagorelo v kleti stanovanjske hiše na Praprotnem v občini Škofja Loka. Požar so pogasili gasilci GARS Kranj, PGD Stara Loka, Škofja Loka in Bukovica, navaja spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje, in dodaja, da so dve osebi, ki sta se nadihali dima, oskrbeli reševalci.

