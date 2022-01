Nova dobra novica za prihodnost Slovenije SiOL.net Svojo bonitetno oceno za slovenski državni dolg je v petek potrdila tudi nemška agencija Crediterform Rating. Slovenska ocena tako ostaja pri AA-, obeti so stabilni. Nazadnje so oceno Slovenije decembra potrdile ena od treh največjih bonitetnih hiš Fitch in agenciji S&P; Global ter DBRS Morningstar.

Sorodno





Oglasi