Rekord slovenskih skakalcev, Peter Prevc ni manjkal niti enkrat SiOL.net Slovenski skakalci so v Zakopanah spisali poezijo. Na generalki pred zimskimi olimpijskimi igrami so na moštveni preizkušnji deklasirali konkurenco in drugouvrščene Nemce premagali za debeleih 67 točk, kar je rekordna slovenska zmaga. To je bila že enajsta ekipna slovenskih orlov in pri vseh je imel prste vmes Peter Prevc, ki je v soboto navdušil kot v šampionskih časih. Lovro Kos in Anže Lanišek sta dočakala prvenec, Timi Zajc se je pred tem že veselil enkrat.

