Vlada bo znova omogočala štipendije za študij na College of Europe RTV Slovenija Vlada je na petkovi dopisni seji sklenila, da bo formalizirala sodelovanje s College of Europe in tako letos omogočila do tri polne šolnine slovenskim študentom za študij na tej izobraževalni instituciji, so sporočili iz ministrstva za izobraževanje.

