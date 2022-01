Dončiću se je znova smejalo, uspešna vrnitev Porzingisa SiOL.net Po petkovi zmagi nad eno najbolj vročih ekip ta hip Memphis Grizzlies so Luka Dončić in druščina doma gostili še najbolj skromno moštvo sezone Orlando Magic in vknjižili novo zmago (108:92). Slovenski zvezdnik je bil s 23 točkami prvi strelec Dallas Mavericks, za katere je po odsotnosti zaradi covida-19 spet zaigral Kristaps Porzingis, ki se je na parketu vrnil z 19 točkami.

