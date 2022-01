Po požaru v bivalni zidanici našli truplo Dnevnik Gasilci so od sobote zvečer imeli precej dela. Zagorela je bivalna zidanica v naselju Šmiklavž na območju Mestne občine Novo mesto. Gasilci, ki so požar pogasili, so v objektu našli truplo, pri gašenju se je poškodoval en gasilec. Med poskusom...

Sorodno









Oglasi