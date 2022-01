Leta 1975 se je v želji po ubranem petju in ohranjanju običajev, kot sta vasovanje in svatovanje, v Sodražici zbralo osem fantov. Zasedbo, ki se je najprej imenovala Oktet Donit, danes sestavlja pisana druščina pevcev z različnih koncev Slovenije. Svoje zdajšnje ime Oktet Gallus Ribnica so prevzeli ob praznovanju 400. obletnice smrti Jakoba Petelina Gallusa. Od jeseni 2018 oktet deluje pod umetni ...