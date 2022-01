Slovenci napovedali krasen dan, Prevc četrti v kvalifikacijah, štirje med 10 SiOL.net Smučarske skakalce po sobotni ekipni tekmi, na kateri so Slovenci zanesljivo opravili s tekmeci, v Zakopanah čaka še individualna preizkušnja. Začela se bo ob 16. uri, danes pa so opravili tudi kvalifikacije, v katerih je zablestel Peter Prevc s četrim dosežkom. Med najboljšimi desetimi so kvalifikacije končali še Timi Zajc, Anže Lanišek in Cene Prevc.

Sorodno

























































Oglasi