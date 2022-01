DL: Luka Vrbančić in Ron - zgodba s srečnim koncem; Najbolj ga je bilo strah, ali se ga bo Ron še sp Lokalno.si »Vrnil se je! Da, uspelo je, Ron je nazaj. Skoraj dve leti je trajalo, ampak je nazaj! Hvala inšpektorjem, ki so storili edino pravo stvar. Dobra novica je, da ne kaže agresije do nas. Kot kaže, nas ni pozabil!« S temi besedami je Luka Vrbančić, prostovoljec v brežiškem zavetišču za male živali, 9. novembra sporočil, da se mu je izpolnila njegova največja želja – nemškega ovčarja Rona je inšpekci ...

