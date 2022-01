Legendarni Ahonen pri 44 letih do kolajne na finskem DP 24ur.com Legendarni finski smučarski skakalec Janne Ahonen, rekorder po številu zmag na novoletni turneji in eden največjih v zgodovini, pri 44 letih še ni pozabil skakati. Na finskem prvenstvu v Lahtiju je v nedeljo skočil 110 in 116 metrov ter osvojil tretje mesto.

