Na metroju v Bruslju žensko pahnil na tirnice, osumljenca prijeli 24ur.com Mlad moški je v petek zvečer namerno porinil žensko na tire na postaji podzemne železnice v Bruslju. Vlaku se je uspelo pravočasno ustaviti, tako da je ženska preživela. Osumljenca so že prijeli. Takšne sreče v nesreči pa ni imela ženska v New Yorku, ki jo v soboto nek moški pahnil na tirnice na metro postaji, umula je na kraju tragičnega dogodna.

