V več slovenskih mestih zrak zmerno onesnažen s trdimi delci PM10 RTV Slovenija Potem ko so že v soboto ponekod namerili presežene mejne vrednosti delcev PM10 v zraku, je zrak tudi danes ponekod zmerno onesnažen. Povišane vrednosti delcev PM10 so sredi dneva namerili v Ljubljani, Kranju, Celju, Mariboru in Murski Soboti.

