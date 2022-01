Grozilna pisma z risbo vislic in naboja prejelo več vidnih politikov RTV Slovenija Več vidnih politikov, predvsem iz vrst stranke SDS, je po pošti prejelo pismo s svarilom "Vemo, kje živite" ter risbo vislic in naboja. Vsa pisma nosijo žig pošte Vransko. Nekateri prejemniki so dogodek že prijavili policiji.

