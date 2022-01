Protest Srbov na Kosovu zaradi onemogočanja glasovanja na srbskem referendumu 24ur.com Srbi iz občin Priština, Lipljan, Kosovo polje in Obilić v osrednjem delu Kosova so se danes zbrali pred osnovno šolo v Gračanici in protestirali, ker nimajo pravice glasovati na današnjem referendumu o ustavnih spremembah na področju pravosodja v Srbiji. Vse zgradbe osnovnih šol, v katerih so v preteklih letih potekale volitve, so danes zaklenjene, straži pa jih kosovska policija.

