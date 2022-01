V Šiški v Ljubljani streljanje, iz stanovanja so leteli predmeti. Posredovala tudi pogajalec in spec Večer V nedeljo okoli 14. ure so bili policisti obveščeni, da iz enega od stanovanj na območju Šiške v Ljubljani nekdo meče predmete. Ob prihodu so ugotovili, da sta v stanovanju dve osebi. Ena je z...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Peter Prevc

Cene Prevc

Timi Zajc

Žiga Jelar